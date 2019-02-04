Vali Pehlivan'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Pehlivan, yerli üretime yaptığı katkılarla 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nin Bayburt için önemli bir olduğunu söyledi.
Sanayi sitesinde çeşitli alanlarda üretim yapan bazı esnaf ve sanatkarları dükkanlarında ziyaret eden Pehlivan, kendilerinden talep, beklenti ve isteklerini sordu.
Pehlivan, Bayburt Valiliği
olarak yerli üretime önemli katkıları olan esnafın her zaman yanında olduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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