Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan'dan Esnaf Ziyareti

Vali Pehlivan'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Pehlivan'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Pehlivan, yerli üretime yaptığı katkılarla 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nin Bayburt için önemli bir olduğunu söyledi.

Sanayi sitesinde çeşitli alanlarda üretim yapan bazı esnaf ve sanatkarları dükkanlarında ziyaret eden Pehlivan, kendilerinden talep, beklenti ve isteklerini sordu.

Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak yerli üretime önemli katkıları olan esnafın her zaman yanında olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:51 Kaynak: AA

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