Vali Pehlivan'dan Kaymakam Arıcan onuruna veda yemeği
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı iken İzmir'in Buca İlçe Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan onuruna veda yemeği düzenledi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Cizre
Kaymakamı iken İzmir
'in Buca
İlçe Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan
onuruna veda yemeği düzenledi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Cizre'deki görev süresini tamamlayan Arıcan için Şırnak'ta bir veda yemeği düzenledi. Veda yemeğine il protokol üyeleri de de katılım sağladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'deki görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Faik Arıcan'a teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ŞIRNAK
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