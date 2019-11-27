Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ziyaret - Son Dakika

Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ziyaret

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ni ziyaret edip, atölyelerde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ziyaret, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ni ziyaret edip, atölyelerde incelemelerde bulundu.


Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, okulun elektrik-elektronik, kimya, teknoloji ve yenilenebilir enerji atölyelerinde incelemelerde bulundu. Atölyelerde eğitim gören öğrencilerle sohbet edip öğrencilere nasihatlerde bulunan Vali Pehlivan, bir süre okulu ve atölyeleri gezdikten sonra okul önünde öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.


Ziyaret sonunda öğrencilerin karakalem ile yapmış olduğu resimler Vali Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile TSO Başkanı Salih Sevinç'e hediye edildi.


Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretlerinde, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çetin, İŞKUR Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Mehmet Nihat Manas, Ticaret İl Müdür Vekili Emin Yıldırım da eşlik etti. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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