Vali Pehlivan'dan terör operasyonları değerlendirmesi - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2019'da 5 bin 878 operasyon düzenlendiğini, 59 teröristin ölü, 9 teröristin sağ ve 58 teröristin de ikna çalışmaları kapsamında teslim olmaları ile birlikte 126 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Vali Pehlivan, 2019'da Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi. Valilik Gamer toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Fatih İzmir, Mustafa Gündüz, Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ile kamu kurum müdürleri katıldı. Şırnak'ta güvenlik ve asayiş ile ilgili hassasiyetlerine değinen Vali Pehlivan, yakalanan huzur ortamının daim kılınması için 2019 yolunda da güvenlik birimlerinin hummalı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



5 bin 849 operasyonda 126 terörist etkisiz hale getirildi



Vali Pehlivan, 2019 yılında terörle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 büyük çaplı, 18 orta çaplı ve 5 bin 849 küçük çaplı operasyonun icra edildiğini söyledi. Vali Pehlivan bu operasyonlar sonucunda 59 teröristin ölü, 9 teröristin sağ, 58 teröristin ikna çalışmaları kapsamında teslim olmak üzere toplam 126 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Vali Pehlivan, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve sığınaklarında yapılan aramalarda 4 güdümlü füze, 5 havan, 4 roketatar, 2 bixi makineli tüfek, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 9 M16 piyade tüfeği, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 G3 piyade tüfeği, 6 tabanca, 191 roketatar mühimmatı, 50 el bombası, 59 el yapımı patlayıcı 1 anti personel mayın, 11 anti tank ve anti personel mayını, 2 patlamamış top mühimmatı, 31 bin 806 muhtelif fişek, 2 bin 32 kilogram C-4 patlayıcı, 404 kilogram amonyum nitrat, 18 kilo 400 gram tnt ele geçirildiğini belirtti.



PKK'ya katılım düştü



2018 yılında bölücü terör örgütüne Şırnak'ta jandarma bölgesinde 30 şahsın katıldığını 2019 yılında ise bu sayının 7'ye düştüğünü belirten Vali Pehlivan, "Kaçakçılık organize suçlarla mücadele kapsamında, 654 olay meydana gelmiş olup, bu olaylarda 798 şüpheli yakalanarak adli makamlarca 24 şahıs tutuklanmış, 630 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Müdahale eden olaylarda 223 bin 869 paket kaçak sigara, bin 6 kilogram nargile tütünü, 360 litre kaçak alkol, 6 bin 580 kaçak çay, 14 bin 816 litre kaçak akaryakıt, 361 adet kaçak cep telefonu, 5 adet tabanca ve 55 bin lira değerinde kaçak kamyon lastiği 3 bin 443 çift kaçak spor ayakkabı, 77 adet güneş gözlüğü bin 610 metre kaçak kumaş, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yasa dışı sınır geçişleri önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 72 olay meydana gelmiş olup bu olaylarda 560 şahıs yakalanarak yasa dışı sınır geçişlerini organize eden 10 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Asayiş olayları kapsamında bin 963 asayiş olayı meydana gelmiş olup olaya karışan bin 648 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapılarak ilgili mahkemelerce 36 şahıs tutuklandı. 2019 yılı içerisinde 315 trafik Kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 17 vatandaş hayatını kaybetmiş 538 vatandaş yaralandı" dedi



32 kişi FETÖ'den tutuklandı



Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarını değerlendiren Vali Pehlivan, "2019 yılı içerisinde il genelinde toplam 10 eylem ve 935 olay meydana geldi. Yapılan 516 operasyon çerçevesinde, 711 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 152'si tutuklanmış, 173'ü adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 366'sı serbest bırakılmış ve 20'si ise ilgili il birimlerine teslim edilmiştir. Bu çalışmalarda toplam, 3 at-4 füze, 21 uzun namlulu silah, 2 kısa namlulu silah, 8 bin 20 uzun-kısa namlu mühimmat, 21 roket atar mühimmat, 23 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı, 7 havan mühimmatı,17 uçak savar mühimmatı ele geçirildi. İlimizde yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde DEAŞ Terör örgüne mensup 23 şahıs yakalanarak, 23 şahıs ilgili il ve birime teslim edilmiştir. 2019 yılı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 414 şahsa işlem yapılmış olup, 32 şahıs tutuklu, 32 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 211 şahıs serbest bırakılmış, 104 ise diğer illere teslim edilmiş, 35 şahıs ise firar durumundadır. 2019 yılı içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 2 bin 184, takibi gereken suçlar kapsamında bin 205, mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bin 80, topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 358, millete ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 111 olay meydana gelmiş olup, toplamda 4 bin 938 olay meydana gelmiş, 2 bin 868 şahıs yakalanmış, 109 şahıs tutuklandı" diye konuştu.



Asayiş olayları 2019 yalında bir önceki yola göre yüzde 16 azaldı.



Kaçakçılık organize suçlarla mücadele kapsamında, 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 396 olayın meydana geldiğini aktaran Vali Pehlivan, "26 operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda 683 şüpheli şahıs yakalanarak, 13 şahıs tutuklanmış, 670 şahıs serbest bırakılmıştır. 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 3 adet tabanca, 6 bin 898 adet fişek, 8 adet şarjör, 457 bin 171 paket kaçak sigara, 5 bin 120 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 951 kilogram kaçak çay, bin 469 kutu ilaç, 805 adet muhtelif emtia, 707 kilogram tütün, 661 şişe sahte/kaçak içki, 311 adet cep telefonu, 240 adet puro ele geçirildi. 2019 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalar incelendiğinde; 4 ölümlü trafik kazası, 541 yaralamalı trafik kazası, 451 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 996 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalardan 908 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. 2019 yılı içerisinde yapılan kontrollerde 169 bin 507 araç kontrol edilmiş olup, bu kontrollerde 6 bin 63 şahıs ve 20 bin 680 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 12 bin 933 lira ceza yazılarak, bin 436 araç trafikten men edildi. 2019 yılı içerisinde ilimizde toplam 910 okul servis aracı bulunmakta olup, il genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda toplam bin 811 servis aracı denetlenmiş olup, 453 servis aracına cezai işlem uygulanmıştır. 2019 yılında meydana gelen ölümlü trafik kaza sayısı 2018 yılına göre yüzde 43 azaldı" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK