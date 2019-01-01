Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan'dan Yeni Yıl Ziyareti

Vali Pehlivan'dan Yeni Yıl Ziyareti

38 dakika önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.

Vali Pehlivan'dan Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ile yeni yıl akşamı kentte görev yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine ziyarette bulundu.

Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki polis uygulama noktasına giden Pehlivan, yılbaşı akşamı görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Pehlivan, telsizle anons yaparak yılbaşı akşamı kentte görev yapan emniyet personeline iyi yıllar dileğinde bulundu.

Ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin yeni yılını kutlayan Pehlivan, hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pehlivan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçik ve rütbeli personele iyi yıllar dileğinde bulundu.

Vali Pehlivan, son olarak İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık ekipleriyle bir süre sohbet ederek, iyi yıllar temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:35 Kaynak: AA

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