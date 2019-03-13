Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan Esnafları Ziyaret Etti

Vali Pehlivan Esnafları Ziyaret Etti

47 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Otogar ve Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Vali Pehlivan Esnafları Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Otogar ve Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

İl genelinde bir çok noktada esnafları ziyaret ederek ihtiyaç, görüş ve taleplerini dinleyen Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Hapan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Vali Pehlivan ziyaretlerinin ilk aşamasında otogarda seyahat işletmeciliği yapan esnaflarla buluştu. Esnafların çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dinleyen Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, daha sonra tarihi yapı Taşhan etrafında bulunan iş yerlerini dolaştı. Burada da dükkan sahipleriyle görüşen Vali Pehlivan işletmelere hayırlı, bereketli iş ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Yaşam
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