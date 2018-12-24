Vali Pehlivan: "Genç Çiftçi Projesi ile Son İki Yılda 340 Çiftçimize 10.2 Milyon TL Hibe Desteği...

Vali Ali Hamza Pehlivan
, Genç
Çiftçi Projesi kapsamında Kalecik
Köyü'nde kurulan gezginci tavukçuluk işletmesini ziyaret etti.
Vali Pehlivan, Demirözü
İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü'nde Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağlanan desteklerle kurulan tavuk çiftliğini ziyaret etti. İşletme sahibi Olgun Gülsever'den bilgiler alan Vali Pehlivan çiftlikte incelemelerde bulundu.
Tarımda sürdürülebilirliğin ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin amacına ulaştığını görmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Pehlivan, Gülsever'e işletme tescil belgesini teslim etti.
Vali Pehlivan burada yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nin ülke genelinde olduğu gibi Bayburt
'ta da yürütülmeye devam ettiğini söyledi. Projeden Bayburt'un da azami şekilde yararlanma gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Bu kapsamda Olgun Gülsever hemşerimize 450 ATAKS cinsi yumurtacı tavuk, 75 metrekare kapalı kümes ve 150 metrekare avlu, 500 adet yumurta kapasiteli kuluçka makinesi ve suluk sistemi sağlandı. Projenin toplam bedeli 61 bin lira. Bu miktarın yarısı Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe olarak karşılandı. Çiftçi kardeşimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli üretim ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.
Tarım ve Orman Başkanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bayburt İlimizde genç çiftçilere 10.2 milyon liralık destek sağlandığını kaydeden Vali Pehlivan, "2016-2018 yılları arasında 340 Genç Çiftçimiz bu projeden yararlandı. Toplamda 10 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlandı. Bu kaynaklarla 1199 büyükbaş, 2598 küçükbaş, 2596 arılı kovan ve 960 adet kanatlı desteği verildi. Proje kapsamında sağlanan desteklerden faydalanarak doğduğu topraklara geri dönüp tavukçuluk işletmesini kuran Olgun Gülsever kardeşimizi ziyaret ettik. Onun şahsında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan bütün çiftçilerimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah devletimiz tarafından sağlanan bu destekler en iyi şekilde değerlendirilir ve bu işletmelerin sayısı giderek artar. Bu sayede hem çiftçilerimizin, hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanır. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesi konusunda başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere İl Müdürlüğümüze ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İşletmenin başta çiftçilerimiz olmak üzere ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Vali Pehlivan açıklamalarının ardından Olgun Gülsever'e belgesini teslim ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun
, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut
, İl Özel İdare Genel Sekreter
Yardımcısı Ensar Yerlikaya ve diğer ilgililer eşlik etti. - BAYBURT