Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yılbaşı gecesi nedeniyle kentteki güvenlik noktalarını ve üs bölgelerini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikramında bulundu.

Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yılbaşı gecesi nedeniyle kentteki güvenlik noktalarını ve üs bölgelerini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikramında bulundu.


Vali Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan emniyet ev jandarma personeline moral ziyaretinde bulundu. Namaz Dağı Üs bölgesi, Şırnak Sanayi, Siirt Yolu ve Uludere yolu üzerinde kurulu güvenlik noktalarını, Şırnak Devlet Hastanesini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Pehlivan, asker ve polis memurlarının "Yeni Yılını" kutlayarak yapılan uygulamalarla ilgili bilgi aldı. Vali Pehlivan, görevli asker ve polis memurlarıyla bir süre görüşerek sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.


Vali Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilecan ile birlikte nöbet başındaki polis ve askerlere yeni yıllarını kutlayarak, tatlı ikramında bulundular.


Burada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlayan Pehlivan, "bu akşam 2019 yılının son saatlerindeyiz. Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Tabi 2019 yılı gerek dünyada, ülkemizde çeşitli gelişmelere ve olayların yaşandığı bir yıl oldu. Bu yılı geride bırakıp, yeni umutlarla, yeni hedef ve beklentilerle 2020 yılına girmek üzereyiz. Bu akşam vesilesiyle vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için 7/24 esasına göre vazife yapan emniyet, jandarma personelimizi, görevleri başında olan 112 çalışanları, hastanelerimizin acillerinde yine görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret etmek üzere arkadaşlarımızla birlikte yollardayız. Şu an bir güvenlik noktasındayız. Burada emniyet personelimiz vatandaşımızın güvenliği için canla başla görev yapıyor. Mesai arkadaşlarımız, Güvenlik personelimizi yeni yıllarını hep birlikte tebrik edeceğiz. Gelen yılında hayırlara iyiliklere vesile olmasını dileyeceğiz. 2019 yılında ülkemizde de çok önemli gelişmeler oldu. Bu bağlamda da Şırnak ilimizde de hem yatırımlar anlamında önemli adımlar atıldı. Önemli yatırımlar hayata geçirildi. Altyapı, yol, ulaşım hizmetleri, eğitim hizmetleri ve güvenlik hizmetleri anlamında çok önemli, çok güzel mesafeler alındı. Bu güzel gelişmeler artarak devam edecek ve yarınlara, geleceğe çok emin adımlarla, güçlenerek devam edeceğiz. Bu duygularla bu akşam görevi başında olan 7/24 esasına göre görevlerini icra eden güvenlik personelimize, emniyetimize, jandarmamıza, bekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni yıllarının hayırlara, iyiliklere vesile olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve başarılı yarınlar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Hamza Pehlivan, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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