Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan Küçük Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

Vali Pehlivan Küçük Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

38 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi esnafını ve Bayburt'un yerli market zinciri BİMPAŞ'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan Küçük Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi esnafını ve Bayburt'un yerli market zinciri BİMPAŞ'ı ziyaret etti.

Cuma Namazı sonrası sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelen Vali Pehlivan çeşitli konularda hasbihalde bulundu ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Vali Pehlivan esnaflara hayırlı, bereketli iş ve bol kazanç temennisinde bulundu. Buranın ardından çeyrek asırlık hizmet geçmişiyle Bayburt'un yerli gıda ve perakendecilik zinciri Bimpaş A.Ş'ye geçen Vali Pehlivan işletme sahipleri Yaşar Güneş ve Ethem Karademir ile görüştü. İşletme içerisinde bir süre incelemelerde bulunan Vali Pehlivan Güneş ve Karademir'e işlerinde hayır ve başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Bayburt, Güncel
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