Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek'i kutladı ve ödüllendirdi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek'i kutladı ve ödüllendirdi

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olan Göktuğ Semih İstek, babası ve öğretmenleri ile Valilik makamında bir araya geldi.

Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek'i kutladı ve ödüllendirdi, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olan Göktuğ Semih İstek, babası ve öğretmenleri ile Valilik makamında bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Göktuğ Semih'i başarısından ötürü kutladı ve altınla ödüllendirdi.

Makamında görüştüğü Göktuğ Semih İstek'i tebrik eden Vali Pehlivan başarılarının artarak devamını diledi. Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi olan Göktuğ Semih'in elde ettiği başarı ile kendilerini gururlandırdığını kaydeden Vali Pehlivan, "Seni ve aileni tebrik ediyorum. Üzerinde emeği olan öğretmenlerini ayrıca kutluyorum. 90 sorunun tamına doğru yanıt vermek takdire değer önemli bir başarı." dedi.

Vali Pehlivan eğitim öğretim hizmetlerinin önemi ve ağırlığına işaret ederek, "Verilen emekler böyle güzel neticeler getirince çok mutlu oluyoruz. Başarılarının artarak devamını, ideallerin doğrultusunda gelecekte güzel bir meslek sahibi olmanı temenni ediyorum." diye konuştu.

Yerleştirmede beş tercih hakkını da kullanmak istediğini belirten Göktuğ Semih İstek ise birinci tercihinin Ankara Fen Lisesi olacağını söyledi. Meslek seçimi hakkında henüz bir kararı olmadığını belirten Göktuğ Semih, Mülki İdare Amirliğini düşünebileceğini belirtti.

Ziyaret esnasında Valiliğe gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de Göktuğ Semih'i tebrik ederek Belediye'ye davet etti.

Ziyarette Göktuğ Semih İstek'in babası Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu Müdürü Adem İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş ile Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu Müdürü Metin Bilgin yer aldı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Atıyla sokakları turlayan adam görenleri şaşırtıyor BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 01:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ Semih İstek'i kutladı ve ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]