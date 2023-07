VALİ PEHLİVAN, MOBİL SAĞLIK EKİPLERİNİN AŞILAMA ÇALIŞMALARINA NEZARET ETTİ

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşılama çalışmaları sağlık birimlerinde ve İlimiz genelinde oluşturulan 30 noktada devam ederken 200'ün üzerinde yaklaşık 400 sağlık çalışanından oluşan mobil ekipler de ilçelere, beldelere, köylere, mezralara kadar cadde cadde, sokak sokak, ev ev dolaşarak aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına nezaret etti, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşılarını yaptırmalarının hayati öneme haiz olduğunu belirtti. Ali Gaffar Okan Caddesinde işyeri sahipleri ve vatandaşlarla hasbihalde bulunan Vali Pehlivan, koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip temizlik, maske, mesafe tedbirleriyle ilgili hatırlatmalarda bulundu, aşılama çalışmaları hakkında telkinlerde bulunarak aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını yaptırmalarını rica etti.

Aşılama çalışmalarını takip eden basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan,

"Bugün İl Sağlık Müdürümüz, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörümüz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte esnaf ziyareti yaptık. Bu ziyaretlerimizde esnaflarımıza aşılama konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Bunun neticesinde bir saat içerisinde 50'nin üzerinde dükkan ziyaret ettik. 70 vatandaşımızın aşısını sağlık çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Zaman zaman bu çalışmalara nezaret ediyoruz. Amacımız bir yandan aşılama konusunun ne kadar hayati öneme haiz olduğunu hatırlatmak, bir yandan da esnaflarımız ve vatandaşlarımız arasında aşılarını hala yaptırmayan varsa aşılarını yaptırmalarını sağlamaktır. Bugün de bu cadde üzerinde birçok ziyaret yaptık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar, aşılarını yaptırdılar. Biliyorsunuz, koronavirüsle mücadele konusu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Aşının bulunması ve ülkemizde de aşının hızlı bir şekilde tedarik edilip bütün illere ulaştırılmasıyla birlikte hummalı bir çalışma başladı. Biz de Şırnak İli olarak geçtiğimiz hafta itibariyle yüzde 65'i yakalayarak turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmiştik. Şimdi aşılanma oranımız yaklaşık yüzde 70 oldu. Mavi kategoriye geçebilmek için en az yüzde 75 olması gerekiyor. Arkadaşlarımız sürekli sahada, 200'ün üzerinde mobil ekiplerimiz ve 30'a yakın aşılama noktalarımız var. Gece saat 12'lere kadar ekiplerimiz aşılama yapıyorlar. Vatandaşlarımızın mahallelerine, köylerine, mezralarına kadar, evlerine, bulundukları yerlere kadar ekiplerimiz gidiyor ve orada aşılarını yapıyor. Sağlık birimlerimizde de bir yandan aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu şekilde devam edersek inanıyorum ki kısa süre içerisinde düşük riskli il kategorisi olan mavi kategoriye hep birlikte ulaşmış olacağız. Bu süreçte birçok ziyaretler yapmıştık. Pandemi kapsamında koronavirüsle mücadele çalışmalarını yakından takip ederek vatandaşlarımıza gitmiştik. Yüzlerce esnafımızı, binlerce vatandaşımızı ziyaret etmek suretiyle özellikle maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatmıştık, hatırlatmaya da devam ediyoruz. Bir yandan aşılar yapılırken bir yandan da bu kurallara muhakkak uymak, tedbirli olmak gerekiyor. Vatandaşlarımızda, özellikle de 60-65 yaş üstü vatandaşlarımızda arzu ettiğimiz seviyelere hemen hemen ulaştık. Ama Şırnak olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin aşılama konusunda biraz daha duyarlılık göstermesi gerekiyor.

Ben bu vesileyle, birebir görüştüğümüz vatandaşlarımıza söylediklerimi sizler aracılığıyla bir kere daha söylemek istiyorum: Lütfen, ihmal etmeden, bir an evvel aşımızı yaptıralım. Genç kardeşlerimize özellikle sesleniyorum. 'Yaşımız genç, daha zamanı var' demeyelim. Bugünden tezi yok, ilk fırsatta aşılarımızı yaptıralım. Hastanelere baktığımızda yaş skalası çok değişken. Genç nüfus arasında da bu virüsten etkilenen, yoğun bakıma, can kaybına kadar giden süreçler yaşanabiliyor. Aşıları kısa sürede yaptırmak, sırası ve süresi geldiğinde 2. Doz ve iki doz sinovac aşısı olanların 3. Doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. İnşallah böylelikle toplumsal bağışıklığı sağlayabiliriz. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabinede okulların 6 Eylül'de açılması yönünde karar alındı ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde de okullarımızın hazırlanması konusunda hummalı bir çalışma devam ediyor. Biz de İl olarak okullarımızı hazırlıyoruz. Okulların zamanında açılabilmesi için aşının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine sonrasında İçişleri Bakanlığımızca paylaşılan genelgeye göre okullarımızda öğretmenlerimizden, toplu etkinliklerde de vatandaşlarımızdan artık PCR testi istenecek. Yine genelgeye göre uçak ve otobüsle seyahat edenlerden de PCR testi istenecek. Bunlara gerek kalmadan aşımızı yaptırırsak seyahatlerimizi daha rahat yapar, öğretmenler olarak okullarımıza daha rahat gideriz. Topyekün bir duyarlılıkla bu süreç arzu ettiğimiz noktalara taşıyalım istiyoruz. Biraz önce esnaflarımızla konuştuğumuzda dükkanlarının bir daha kapanmamasını istediklerini belirttiler. Bunun için de aşıların yapılması gerekiyor. Bunu konuştuğumuzda birçok vatandaşımız duyarlılık gösterdi. Ben bu vesileyle aşı olmayanları bir kere daha bir an evvel aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz, gayretle, özveriyle çalışan bütün sağlık personelimize bu vesileyle bir kere daha teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi iletiyor, basın mensuplarımıza da bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. " dedi. Vali Pehlivan'a İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, Halk Sağlığı İl Başkanı Naci Uğur ve sağlık personelleri eşlik etti.