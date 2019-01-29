Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Mutlu Köyü'nde Vatandaşlar ve Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Vali Pehlivan, Mutlu Köyü'nde Vatandaşlar ve Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan Mutlu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlar ve çevre Köy Muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Mutlu Köyü'nde Vatandaşlar ve Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan Mutlu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlar ve çevre Köy Muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Pehlivan vatandaşların ihtiyaç, talep ve önerilerini yerinde dinlemek üzere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Mutlu Köyü'nü ziyaret etti. Köye gelişinde Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen ile köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan kendisini bekleyen çocuklara kitap dağıttı. Vali Pehlivan, yarıyıl tatilinde olan öğrencilere vakitlerinin bir bölümünü kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ziyareti kapsamında köy odasında vatandaşlarla ve çevre Köy Muhtarları ile buluşan Vali Pehlivan ihtiyaç, talep ve önerileri dinledi. Vali Pehlivan, bahse konu taleplerin takibi hususunda kendisine eşlik eden heyetteki ilgililere talimatlar verdi. Vali Pehlivan çeşitli konularda bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu köy sakinlerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Yaşam
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