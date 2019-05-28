Vali Pehlivan, öğrencilerle sokak iftarına katıldı
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sokak iftarında üniversite öğrencileriyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:08 Kaynak: İHA
Vali Ali Hamza Pehlivan
, Bayburt
İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sokak iftarında üniversite öğrencileriyle buluştu. Müftülük
Hizmet Binası önünde kurulan iftar sofrasına eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte konuk olan Vali Pehlivan öğrencilerle sohbet etti.
Vali Pehlivan, samimi bir ortamda gerçekleşen iftar sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan ve taleplerini dinleyen Vali Pehlivan yaklaşan dönem sonu final sınavlarında başarı dileklerinde bulundu.
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