Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan Otizm Farkındalık Etkinliğine Katıldı

Vali Pehlivan Otizm Farkındalık Etkinliğine Katıldı

35 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Atatürk İlkokulu bünyesinde düzenlenen Otizm Farkındalık Günü etkinliklerine katıldı.

Vali Pehlivan Otizm Farkındalık Etkinliğine Katıldı, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Atatürk İlkokulu bünyesinde düzenlenen Otizm Farkındalık Günü etkinliklerine katıldı.

Etkinlik öncesi okul öğrencilerinin halk oyunların gösterilerini izleyen Vali Pehlivan daha sonra otizme dikkat çekmek amacıyla okul koridorunda oluşturulan "Otizm Sokağı"nı gezdi, emeği geçenleri kutladı ve teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımına başlanan özel eğitim materyallerini inceleyen Vali Pehlivan öğretmenlerden bilgiler aldı.

Etkinlik kapsamında Otizm farkındalığı için hazırlanan tuvale mavi el izi bırakan Vali Pehlivan öğrencilerle birlikte resim yaptı.

Vali Pehlivan etkinliğin ardından okul öğretmenleriyle bir araya gelerek otizm farkındalığı hakkında yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve aileler katıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:08 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Güncel
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