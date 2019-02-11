Vali Pehlivan: "Sağlıklı Yaşamak İçin Bir Adım Atın ve Sigarayı Bırakın"

Vali Ali Hamza Pehlivan
, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Ulu Camii önünde kurulan karbonmonoksit ölçüm standını ziyaret etti.
Kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak amacıyla ilan edilen 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve sigara bağımlılığı olan kişilerin sigaranın zararları konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir takım etkinliklerle icra edilen 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Ulu Cami önünde stant kuruldu. Vatandaşlara ücretsiz olarak karbonmonoksit ölçümünün yapıldığı stantta İl Sağlık Müdürü İlker Hancı'dan bilgiler alan Vali Pehlivan sigara kullanan vatandaşları sigarayı bırakıp sağlıklı bir hayat için bu konuda aldım atmaya, iradelerini ortaya koymaya davet etti.
Vali Pehlivan 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye
'de de konu hakkındaki farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.
Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Vali Pehlivan, " Dünyada her geçen gün daha fazla insan tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi kanserin en önemli risk faktörlerine yenik düşmektedir. Sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birinden fazlasının gelişimi engellenebilir. Kanserin önlenmesi hususunda; alkolden ve tütün mamullerinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak çok önemli" dedi.
Vali Pehlivan kanser hastalığında sigaranın en büyük etkenlerden olduğuna işaret ederek vatandaşları sigarayı bırakmaları konusunda uyardı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sigara Bıraktırma Merkezi ya da Alo 171'e başvurabileceklerini dile getiren Vali Pehlivan bir yıl içerisinde 96 kişinin bu hizmetlerden faydalanarak sağlıklı yaşama başladığını kaydetti ve "Sigara içen değerli hemşerilerim, gelin bırakanların sayısını arttıralım. Sağlıklı yaşamak için bir adım atın ve sigarayı lütfen bırakın" dedi.
Vali Pehlivan bir müddet ilgililer tarafından yapılan ölçümleri takip edip sonuçları hakkında bilgiler aldıktan sonra ziyaretini sonlandırdı.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. - BAYBURT