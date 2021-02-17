Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük - Son Dakika

Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük

17.02.2021 18:39

Son dakika haberi: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük Koronavirüs vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs verilere göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu.

Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük

Koronavirüs vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu

ŞIRNAK - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs verilere göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu.

Yüz binde 7.82 ortalama ile Türkiye de en az korona virüs vaka olan Şırnak'ta son verileri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık korona virüs vakalarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide vaka sayısı, Şırnak'ta 7,82 kişi olarak açıklandı. 537 bin 762 nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısının 42, günlük vaka sayısının ise 6 olarak açıklandığı verileri değerlendiren Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi mücadelede bilim kurlunun tavsiyesi Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmeleri ile bugünlere kadar gelindi. İlimizde sık sık pandemi toplantıları gerçekleştirdik. İl ve ilçe hıfzıssıhha toplantılarını zaman kaybetmeden yayınlanan genelgeler doğrultusunda gerçekleştirdik. Sürecin en başından itibaren hep alanda olmaya çalıştık" dedi.

Başarılarını sahada yürütülen aktif çalışmalara bağlayan Vali Pehlivan, "Bu çalışmada sağlık çalışanlarımız en ön safhada oldular. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimiz valilik olarak bu çalışmaları himaye ettik. İlçelerde de kaymakamlarımız bu çakışmalara sahip çıktı. Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yoğun bir çalışmaya ortaya koyduk. İlimizde Habur Sınır Kapısı gibi Türkiye'nin en işlek kapısından biri var. Sürecin en başında günde yaklaşık 1500-2000 arası aracın giriş-çıkış yaptığı bu kapıda erken vakitte sahra hastanelerimizi kurduk, sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Sağlık Bakanlığımız onayıyla temassız bir uygulama başlattık. Burada araçların ve kişinin dezenfeksiyon işlemlerinden geçilmesi için bir çalışma oldu".

Vali Pehlivan, "Mart ayından itibaren her yerde olduğu gibi bizde yurtları devreye soktuk. İzne giden personel dahi olsa kurumu ve personelle mesai arkadaşlarına teması engellemeye çalıştık. Burası askeri birliklerin çok olduğu bir il bu nedenle birliklerimizde temasın olmaması, izolasyonun sağlıklı bir şekilde yapılması gene sağlık ekiplerimiz takiplerimiz oldu. Bu süreçte filyasyon ekipleri çok aktif görev yaptı ve bunun içinde mutlaka doktorda bulundu. 100'e yakın filyasyon ekibi sahada yer aldı. Saha denetiminde bizzat ben, sağlık müdürümüz ve ilgili kurum temsilcilerimiz, kolluk birimlerimiz, ilçemizde de kaymakamlarımız dükkan dükkan, çarşı çarşı gezmek suretiyle hatta evlerde başlayınca ev ev ziyaretler yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık. Biliyorsunuz birkaç haftadır hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonu da ekiplerimiz sürekli sahada oldu. Sosyal destek gruplarında 3 binin üzerinde hem kamu görevlisi hem de kamu yararına çalışan dernekler yer aldılar. Vatandaşlarımıza bire bir özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde yakından ilgilendiler. Süreç içerisinde dönemsel yükselmeler yaşadık. Geçtiğimiz Mayıs Haziran ayında Cizre ilçemizde yükselme vardı. Orada çalışmaları yoğunlaştırdı. Orada şöyle bir yöntem geliştirdik. Tabi ki sahada filyasyon ekiplerimiz, denetim ekiplerimiz vardı. Ayrıca bunlara mahalle ekiplerini de dahil ettik. Sürece muhtarlarımızı da dahil ederek, yakın takipler başlattık. Sokak, mahalle ve apartman karantinalarımız oldu. İlçelerimiz de ve merkezde bu yoğunluğu yaşayınca oralarda da aynı taktiği uygulayarak, vaka sayısını belli bir rakamın altında tutmayı başardık. Süreci başından itibaren hastane şartlarımızı zorlayacak bir durumu ile karşı karşıya kalmadık. Son dönemlerde bu kısıtlamalarında faydaları oldu. En son sayın Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan rakamlara göre, yüz binde 7.8 gibi bir ortalama ile Türkiye de en az vaka olan il olduk. Biz hemen bu açıklamanın ardından arkadaşlarla toplanarak, bundan sonra sorumluluk daha büyüktür dedik. Çünkü epeyce bir baskılandı. Rakamlar epeyce düşürüldü. Ama kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmak ve vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, yönlendirmeye ve özellikle maske, mesafe ve hijyen konularında sürekli hatırlatmalara bulunmamız gerekir. Biz her gün sahadayız. Açıklanan verilerden arkadaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Hemen akabinde aynı hassasiyetle hatta artan bir hassasiyetle bundan sonraki süreci hep birlikte yönetelim. Hafta başı köy ve beldelerimizde okullarımızı açtık. 438 okulumuzda yaklaşık 43 bin öğrencimizi yüz yüze eğitime başladı. Tamamını başlatmamız için bu hassasiyeti devam ettirmemiz gerekir. Bu yoğun çalışmayı ortaya koyan özellikle sağlık çalışanlarımıza, kolluk birimlerimize ilgili kurum ve kuruluş personellerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda da daha aşağı seviyelere düştüğünü de görmek istiyoruz" dedi.

Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük
Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük
Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük
Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük

Sağlık Bakanlığı, Hisarcık, Türkiye, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Vali Pehlivan, sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük - Son Dakika


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