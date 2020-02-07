Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da katıldı.


Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehitlerin gazilerle birlikte Türkiye'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, birliği, beraberliği, Türk bayrağının gönderde dalgalanması için canı pahasına mücadele ettiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile her zaman bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Valiliğimizin ve bağlı bütün kurumlarımızın kapıları sizlere 7 gün 24 saat açıktır. Muhtemel sorunlarınızı gidermek hususunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu vesileyle bir kere daha Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine sabır, sağlık ve afiyetler temenni ediyorum" dedi.


Vali Pehlivan misafirlerini tek tek dinleyerek taleplerine ilişkin notlar aldı. Vali Pehlivan sorunların giderilmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verdi. - ŞIRNAK

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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