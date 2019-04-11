Vali Pehlivan, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Düzenlenen Yemeğe Katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve emekli emniyet mensupları onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve emekli emniyet mensupları onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.



Polis Evi'nde düzenlenen yemekte şehit yakınları, gaziler ve emekli polislerle bir araya gelen Vali Pehlivan, görev şehitlerini rahmetle andı, yıllarca hizmet ettikten sonra emekli olan emniyet mensuplarına Polis Günü ve Polis Haftası vesilesiyle kutlama dileklerini iletti.



Vali Pehlivan yemeğin ardından yaptığı konuşmada yemeğe katılan şehit aileleri, gaziler ile emekli emniyet mensuplarına davete icabetlerinden dolayı teşekkür etti. 10 Nisan'ı içerisinde alan haftanın Polis Haftası bu günün de polis günü olarak kutlandığını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu etkinlik vesilesiyle şu anda görevleri başında olan ve emniyet teşkilatından emekli olan emniyet mensuplarımız ile bu görevi icra ederken en kıymetli varlığı olan canını vatan için feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bu sofrada olmanın onurunu yaşadık. Sadece bugünlerde değil her zaman bir ve beraberiz. Bu birlikteliğimiz sayesinde yarınlara güvenle bakıyoruz. Gözbebeği kurumlarımızdan olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına bu vesileyle nice yıllar başarıyla hizmet etmelerini diliyorum. Huzur ve sağlık içerisinde aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni ediyorum." dedi.



Etkinlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile İl Emniyet Müdürü Sezayi Er de kısa birer konuşma yaparak Emniyet Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tebriklerini ifade ettiler.



Etkinliğe Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Şehit aileleri, Gaziler, emekli emniyet mensupları ve polisler katıldı. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü