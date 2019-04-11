Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Şehit Polis Hamit Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti

Vali Pehlivan, Şehit Polis Hamit Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti

27 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile birlikte Şehit Polis Memuru Hamit Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Şehit Polis Hamit Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile birlikte Şehit Polis Memuru Hamit Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan ve eşi, Şehit babası Yılmaz Şahin ve aile mensupları ile bir araya gelerek hasbihalde bulundu, sohbet etti. Ziyaret vesilesiyle Şehit Polis Memuru Hamit Şahin rahmetle yad edildi, bütün Şehitlerimiz için dua okundu. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:54 Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, Güncel
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