- Vali Pehlivan Şırnak'ta ilk ders zilini çaldı - Son Dakika

- Vali Pehlivan Şırnak'ta ilk ders zilini çaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2020-2021 eğitim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, eğitim-öğretim yılı açılışında Şırnak Şehri Nuh İlkokulunda öğretmenlerle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'ta da 2020-2021 eğitim öğretim yılı, uzaktan eğitim sistemi ile başladı. Vali Pehlivan, Şehri Nuh İlkokulunda öğretmenlerle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı. Vali Pehlivan ilk ders zilini çaldıktan sonra okulu gezip öğretmenler odasında öğretmelerle sohbet etti.

Vali Pehlivan, il genelinde 8 bin öğretmen, 165 bin öğrenci ile 665 okulda ders zillerini çaldıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'ta da 2020-2021 eğitim öğretim sezonunu açılışını gerçekleştirdik. Okulumuzun önünde bayrak töreni yaptık. Öğretmenlerimizle birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Bu sene hepimiz için buruk bir eğitim öğretim açılış sezonu oldu. Bugün itibariyle öğretmenlerimiz öğrencileri ile uzaktan eğitim ile öncelikle başlayacaklar. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve korona virüsle mücadele süreci içerisindeyiz" dedi.

"Kurallara uymazsak bu ayrılık uzayacak"

Kurallara uymamaları halinde bu ayrılığın uzayacağını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu süreç başladığı andan kısa bir süre sonra ülkemizde de okulların eğitime ve öğretime ara vermesi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından önlemler alınarak akabinde uzaktan eğitim faaliyetleri başlamıştır. Ülke olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda en başarılı ülkelerden biriyiz. Bununla birlikte kontrolü sosyal yaşam süreci devem ettiği için okullarımıza bir anda belki öğrencilerimizi alamadık ama bunun burukluğunu hep beraber yaşadık. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hedef olarak konulan 21 Eylülde kademeli olarak çocuklarımızı okula almaya çalışacağız. Tabii çocuklarımız okullarını özledi. Öğretmenlerde öğrencilerini özledi, hepimiz özledik. Okullarda öğrencilerin olmaması bir eksiklik olarak hepimizi duygulandırıyor. Bu da elde olmayan bütün dünyanın yaşadığı bir süreçtir. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar öğrencilerinden kopmadılar. Öğrencilerini ihmal etmediler. İnternet vasıtasıyla öğrencilerine ulaşmaya çalıştılar. Şırnak İl Milli Etiğim Müdürlüğü olarak da bu konuda gerekli altyapının oluşması ve işleyişin sağlıklı yürütülmesi için gayretler ortaya koydu. Valilik olarak ta bu süreci takip ettik, destekledik. Başta İl Milli Etiğim Müdiremiz olmak üzere süreci takip ettiler bundan sonrada öyle olacaktır. Gerek EBA üzerinden, gerek öğretmenlerin internet üzerinden öğrencilerine ulaşmaları yoluyla dersler işlenmeye başlanacak. Bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Okullarımız yaz boyunca yoğun bir şekilde bakım ve onarım çalışması devam etti. İl, ilçe ve köylerimizde varsa okullarımızın ihtiyaçlarını çözme gayreti içerisinde olduk. Öğretmenlerimiz geldi. İl genelinde 8 bin öğretmenimiz başladı. Yaklaşık 165 bin öğrencimiz ve 665 okulumuzda bugün itibariyle ders zillerini çaldık. Bu Milli Eğitim Bakanımızın bir çağrısıydı. Her ne kadar öğretmenimiz, öğrencilerimiz sınıfta olmasalar da bütün okullarda ders zillerini çalalım, İstiklal Marşımızı okuyalım. Bugün itibariyle başladık, inşallah öğrencilerimiz okullarına, okullarımız öğrencilerine kavuşur. Ben 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun bütün öğrencilerimize velileriyle birlikte, okullarımız, öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı, uğurlu, başarılı ve sağlıklı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizin okullarına kavuşmaları için bu korona virüs sürecini en iyi şekilde sürdürmememiz gerekiyor. Eğer kurallara uymasak, bu ayrılık uzayacak. O yüzden tüm Şırnaklı hemşehrilerimize özellikle lütfen kurallara uyalım, hatırlatıcı olalım. Uymayanları da uygun bir dille uyaralım. Maske, mesafe, temizlik kurallarına lütfen uyalım. Denetlemelerimiz devam ediyor. Ne kadar kurallara uyarsak diğer tüm yaşam alanlarında olduğu gibi okullarımızda daha kısa sürede öğrencilerine kavuşacaktır. Bunu da çocuklarımıza yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.