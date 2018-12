Vali Pehlivan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü'nde Tevil Sağlam tarafından kurulan Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.Vali Pehlivan, Doğu Karadeniz Projesi DOKAP ) Bölge Kalkınma İdaresi ile Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle solucan gübresi üretimini yaygınlaştırmaya yönelik başlatılan proje hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut 'tan bilgiler aldı. Evinin bodrum katını solucan gübresi üretimi için ayıran Sağlam ile de proje hakkında bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan, Bayburt ilimizde ilk defa uygulanan proje kapsamında Bayburt Merkez 'de 1, Aydıntepe 'de 3, Demirözü'nde ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 üreticiye solucan gübresi üretim tesisi kurulduğunu bildirdi.Vali Pehlivan, "İlimiz genelinde tarım ve hayvancılık alanında bu bağlamda organik tarımsal üretim konusunda çok önemli çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışma ve faaliyetleri Bakanlıklarımızın destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz bünyesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde yürütüyoruz. Organik Tarımsal Üretimin birçok ayağı var. Gübre üretimi de bunlardan birisi. Kimyasal gübreden organik gübreye geçişle birlikte organik üretimdeki hedeflerimize daha fazla yaklaşmış oluyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Kalecik Köyü'nde Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret ettik. DOKAP ile işbirliği halinde solucan gübresi üretimi için ilimiz genelinde 5 üreticimize destek sağladık. Her bir tesiste yıllık ortalama 10 ton olmak üzere toplamda 50 ton solucan gübresi üretimi hedefleniyor. 150 bin lira bütçesi olan proje kapsamında her bir üreticimize 30 bin lira tutarında ve tamamı hibe şeklinde 100 bin adet 'Kırmızı Kaliforniya Solucanı', solucanların aktif üretim yapmalarını sağlayacak sürekli akış sistemi ve ilk üç ay için solucan yemi verildi" dedi.Solucan gübresinin üretimde verimliliği önemli ölçüde artıracağına işaret eden Vali Pehlivan, "Solucan gübresi kullanımıyla birim alandan alınan verim önemli ölçüde artmış olacak. Diğer yandan kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımını teşvik etmek adına önemli bir adım daha atılmış olacak. Tarla bitkilerinde, sera bitkilerinde ve çiçekli süs bitkilerinin üretiminde solucan gübresi oldukça fazla tercih ediliyor. Solucan gübresine olan talep her geçen gün artıyor. Organik tarımsal üretim konusunda iddiası olan bir il olarak bu uygulamaları da ayrıca teşvik ediyoruz. İstatistiklere göre ilimizde tarımsal üretim için kimyasal ilaç kullanım oranı Türkiye ortalamasının yirmi kat altında. Bu ve benzeri çalışmaların hayata geçmesiyle bu oran daha da düşecek. Her zaman söylediğimiz gibi bu projelere üreticilerimizin sahip çıkması çok önemli. Bu vesileyle üreticilerimize, çiftçilerimize bu alana yönelmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz başta olmak üzere işbirliği yapan DOKAP Başkanlığı'na da teşekkür ediyorum. İşletmelerimizin hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemeleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun , İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç , Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ile diğer ilgililer eşlik etti. - BAYBURT