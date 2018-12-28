Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan Tarım Ürünleri İşleme ve Paketleme Fabrikasında İncelemelerde Bulundu

Vali Pehlivan Tarım Ürünleri İşleme ve Paketleme Fabrikasında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan kuruluş çalışmaları devam eden bir yandan da ürün işleme faaliyetlerine başlayan Uğur Tarım Ürünleri Eleme, Kırma, Ezme, İlaçlama ve Paketleme fabrikasını ziyaret etti, işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Vali Pehlivan Tarım Ürünleri İşleme ve Paketleme Fabrikasında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan kuruluş çalışmaları devam eden bir yandan da ürün işleme faaliyetlerine başlayan Uğur Tarım Ürünleri Eleme, Kırma, Ezme, İlaçlama ve Paketleme fabrikasını ziyaret etti, işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Bir süre tesiste incelemelerde bulunarak firma sahibi Sedat Pekmezci ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek tesisin bu bağlamda son derece yerinde bir yatırım olduğunu kaydetti.

Vali Pehlivan tarım ve hayvancılık alanında sağlanan destekler ile hayata geçirilen yatırımlara ek olarak profesyonel işletmelerin sektörde yer almasını da önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti. Bahse konu girişimlerin ekonomiye sağlayacağı yararlara işaret eden Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak ilimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere ihtiyaç duyulan her konuda destek sağlandığını ve bundan sonrada gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti, işletme sahiplerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret ve incelemeleri sırasında OSB Müdürü Mete Emir ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:30 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Yaşam
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