Vali Pehlivan Tarım Ürünleri İşleme ve Paketleme Fabrikasında İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan kuruluş çalışmaları devam eden bir yandan da ürün işleme faaliyetlerine başlayan Uğur Tarım Ürünleri Eleme, Kırma, Ezme, İlaçlama ve Paketleme fabrikasını ziyaret etti, işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan kuruluş çalışmaları devam eden bir yandan da ürün işleme faaliyetlerine başlayan Uğur Tarım Ürünleri Eleme, Kırma, Ezme, İlaçlama ve Paketleme fabrikasını ziyaret etti, işletme sahiplerinden bilgiler aldı.



Bir süre tesiste incelemelerde bulunarak firma sahibi Sedat Pekmezci ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek tesisin bu bağlamda son derece yerinde bir yatırım olduğunu kaydetti.



Vali Pehlivan tarım ve hayvancılık alanında sağlanan destekler ile hayata geçirilen yatırımlara ek olarak profesyonel işletmelerin sektörde yer almasını da önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti. Bahse konu girişimlerin ekonomiye sağlayacağı yararlara işaret eden Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak ilimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere ihtiyaç duyulan her konuda destek sağlandığını ve bundan sonrada gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti, işletme sahiplerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.



Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret ve incelemeleri sırasında OSB Müdürü Mete Emir ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Canlı Yayına Bağlanan Seyirci, Hamile Karısının İlişkisini Anlatınca Stüdyo Buz Kesti

Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi

Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı

Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı