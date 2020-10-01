Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre-Silopi Yolu Üstyapı Kontrol Şefliğini, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden brifing alındı.

Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre- Silopi Yolu Üstyapı Kontrol Şefliğini, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden brifing alındı.

Cizre-Silopi yolunu yapan firma yetkilileri ile bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bölgenin ekonomisi açısından hayati öneme sahip olan Cizre-Silopi yolunun yapım işine ilişkin üstlenici firmanın temsilcilerinden brifing alarak, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka daha sonra bölge müdürlüğü hizmet binasında İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Ali Gökdemir ile bir araya gelerek, Habur Sınır Kapısının genel durumu, gümrük ve dış ticaret iş ve işlemlerine ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Canbaş ile makamında bir süre görüşen Vali Pehlivan ve Başkan Yarka çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunup, Tuğgeneral Canbaş'a görevinde başarılar dileyerek, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından ayrıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş eşlik etti. - ŞIRNAK

Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu

Hamza Pehlivan, Silopi, Şırnak, Cizre, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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