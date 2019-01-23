Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

1 saat önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Pehlivan, yörede kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleriyle, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'nda bir ton buğdayı yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara bıraktı.

Bayburt'ta yaşanan yoğun kış şartlarını dikkate alarak bu çalışmayı yaptıklarını belirten Vali Pehlivan, yapılan yemlemenin yaban hayvanlarının beslenmesine bir nebze olsun katkı sunması düşüncesinde olduklarını söyledi.

Pehlivan, yapılan yemlemeden kuşlar başta olmak üzere birçok yaban hayvanının faydalanacağını ifade ederek, "Yurt genelinde kışın yoğun geçtiği bölgeler başta olmak üzere yerleşim birimleri ile yerleşim birimleri dışında Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatları aracılığıyla bu faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda bizlerde Bayburt'ta bir ton yemi yaban hayatı için doğaya bıraktık" dedi.

Yoğun kışın yaşandığı Bayburt'ta yemleme faaliyetlerinde doğadaki hayvanlar yanında sokak hayvanları için de çalışma yaptıklarına dikkat çeken Pehlivan, "Sokak hayvanları içinde yaklaşık 500 kilo yiyecek onların yiyebilecekleri alanlara bırakıldı. Çünkü sokak hayvanlarını da düşünmek, dikkate almak durumundayız. Özellikle hava şartlarının ağırlaşması, kar, beraberinde buzlanma ve don olayları durumunda sokak hayvanları da aç kalabiliyor. Bunun için biz doğayı bir bütün olarak düşünmek durumundayız. İçinde biz insanlar yaşadığı gibi diğer canlılarda yaşıyor. Onları gözetmek, kollamak ve korumak durumundayız " diye konuştu.

Vali Pehlivan, çalışma dolayısıyla Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı nezdinde bu çalışmaları yürüten tüm kurum çalışanlarına da teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:53 Kaynak: AA

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