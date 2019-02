Vali Pehlivan Ziraat Odası'nın Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı'nın 26. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda çiftçilere hitap eden Vali Pehlivan kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.



Çiftçiliğin insanlık tarihinin en eski mesleği olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, "Çiftçilik insanlık tarihi kadar kadim bir meslektir. İlk insanın öğrendiği ilk meslek çiftçiliktir. Bu bağlamda dünya ve insanlık tarihinin oluşumunda, şekillenmesinde, insanların topluluk halinde yerleşik hayata geçmesinde, toprakların, coğrafyaların yurt edinilmesinde, ülkelerin, devletlerin oluşmasında, çiftçiliğin ve üreten çiftçilerin önemli fonksiyonları, katkıları olmuştur. Çiftçilik faaliyetleri neticesinde üretilen ürünlerin şüphesiz insanlığın yaşamını idame ettirmesi bağlamında çok büyük bir önemi ve değeri bulunmaktadır. Dünya teknolojik anlamda gelişiyor, ilerliyor. Bu gelişmeler hangi boyuta ulaşırsa ulaşsın çiftçilik hep var olmuş ve bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Çünkü hayatın temelinde ve devamlılığının sağlanmasında çiftçilik faaliyetleri ve bunun neticesinde üretilen, insanların tüketimine, faydasına sunulan tarımsal ve hayvansal gıda maddeleri vardır" dedi.



Vali Pehlivan, tarihte milletlerin yerleştiği toprakları yurt edinme süreçlerinde de çiftçilerin önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, "Anadolu'yu da içine alan Mezopotamya tarihçiler tarafından insanlığın ilk yerleşim alanlarından kabul edilmektedir. Bu topraklar üzerinde milletimizin kurduğu birçok devlet vardır ve bunlardan birisi de Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, yükselişinde ve cihan devleti olmasının temelinde çiftçiliğe dayalı olan Tımar Sistemi'nin çok büyük bir rolü olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinde çiftçilerimiz cepheye koşan kahramanlarımızdan olmuşlardır. Milli Mücadele'nin asli unsurlarındandır çiftçilerimizdir. Asker olarak cephede bire bir çarpıştığı gibi cephe gerisinde ürettiği ürünleri cephede savaşan askerlerimize ulaştırmak suretiyle gerekli lojistik desteği sağlamıştır. Milli mücadelelerin en son örneği olarak aziz milletimizin her kesimi gibi çiftçilerimiz de 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında durmuş, vatanperver emektar çiftçilerimiz, devletin imkanlarını kullanarak ne yazık ki milletin üzerine bomba yağdırmak cüretiyle havalanan uçakların görüşünü, ilerleyişini engellemek adına tarlasındaki mahsulü yakıp duman çıkarmak suretiyle bu hain darbe girişimini engelleme maksadıyla takdire değer bir tavır, saygın bir duruş sergilemiştir. Atatürk'ün dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir.' Zira, eli toprağa değen, emektarlık, cefakarlık kelimesinin içini tam manasıyla dolduran çiftçilerimizin bizzat kendisidir. Burada bulunan herkes fiilen çiftçilik yapmakla veya ben de dahil çiftçilikle uğraşan bir aileden gelmektedir. Çiftçi evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Çiftçilerimiz, vatan toprağını kendi elleriyle özveriyle işleyip değer üreten fedakar insanlardır" diye konuştu.



Çiftçilerin harcadıkları çabaların karşılığını tam olarak alabilmeleri adına üst düzey çalışmalar yapıldığını bildiren Vali Pehlivan, "Yapılan yeni düzenlemeler, tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik teknolojik girişimler, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanması, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını her geçen gün daha fazla bulması, üretilen ürünlerin katma değerlerinin artırılmasına yönelik çok üst düzey çabalar var. Devletimizin başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, ilgili diğer Bakanlıklarımız ile kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla sağladığı destekler sayesinde bu konuda çok önemli mesafeler alındı. İnşallah bundan sonra da alınmaya devam edecektir. Dönem dönem sanayi toplumu oluyoruz algısıyla çiftçilik veya tarım faaliyetleri geri planda kalıyor gibi bir algı oluşabiliyor. Sizlerin de takip ettiği gibi gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde sanayideki gelişmeler ihmal edilmemekle birlikte tarıma tekrar ve daha profesyonelce yönelme ve ayağa kaldırma yönündeki gayretler çoğalıyor. Geçtiğimiz yıl ortasından itibaren döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların oluşturmuş olduğu negatif yansımaları bertaraf etmek adına hükümetimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın aslında her yıl sağladığı teşvikleri, artarak devam ediyor. Bizlere düşen bu teşvikleri, destekleri sizlerle en iyi şekilde buluşturmak ve sizlerin bu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Bu konuda sürekli arazide olan, gece gündüz demeden köy köy, mahalle mahalle dolaşan Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz teşvikler hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmeye devam ediyor. Arkadaşlarımızın mütemadiyen sahada olmalarını arzu ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar sürekli bu doğrultuda gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu anda devam eden 100 Günde 200 Eğitim projesiyle gerek hanım çiftçilerimize gerekse erkek çiftçilerimize yönelik bu çalışmalar yerine getiriliyor. Bir yandan arazi toplulaştırma çalışmaları devam ederken diğer yandan tarımda sulama imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Tarım yerleşkesi çalışmaları devam ederken diğer taraftan modern ahır projeleri bir bir hayata geçiriliyor. Organik bal başta olmak üzere ilimizin doğal yapısına uygun organik üretim teşvik edilirken diğer yandan yapılan işlerin daha bilinçli daha bilgili bir şekilde yapılmasını sağlamak adına eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bundan sonra da bu faaliyetler inşallah artarak devam edecek. Bütün bu çalışmaları yaparken en büyük ve en önemli paydaşımız 14 bin üyesi ile Bayburt Ziraat Odasıdır. Bugüne kadar gerçekten çok güzel bir işbirliği ortaya konuldu. Memnuniyet verici olan bu durum, sizin kendi aranızdaki birlikteliğinizin, başta Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kamu kurumlarına olumlu yansıdığının göstergesidir. Bugün sağlamış olduğunuz yoğun katılım birlik beraberliği en güzel şekilde yansıtıyor. Sizin bu ilginiz, bu desteğiniz devam ettiği sürece; inanıyorum ki ilimizde çok daha güzel mesafeler kat edeceğiz. Bu bağlamda Ziraat Odamızın gayretleri, çiftçilerimiz adına yapmış olduğu tespitler ve değerlendirmeler, proje önerileri çok kıymetli. Burada bu emeği ortaya koyan başta mevcut başkanımız olmak üzere bugüne kadar görev yapmış olan bütün başkanları, delegeleri, meclis üyelerini huzurlarınızda kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Pehlivan konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Ziraat faaliyetleri zorludur, meşakkatlidir. Bazı dönemler olumlu gelişmeler kaydedildiği gibi kimi dönemlerde de belirli sıkıntıların yaşanması söz konusu olabilir. Bugün olduğu gibi yan yana, omuz omuza; önce gönül birliğini sonra da el birliğini sağlayarak sıkıntıların üstesinden gelineceğini hepimiz biliyoruz. Emektar çiftçilerimizin emeklerinin daha fazla değerlenmesi konusunda bundan sonra da üzerimize düşeni hep birlikte yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Bayburt Ziraat Odası'nın 26. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle aranızda bulunmaktan, sizlere burada hitap etmekten dolayı memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Valilik makamı da dahil olmak üzere bütün kurumlarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Her zaman gelip sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Genel kurulda yarışacak adaylara başarılar diliyorum. Seçim sonucunda nihai kazananın çiftçiliğin ve bütün çiftçilerimizin olmasını diliyorum. Genel Kurulun tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" şekline konuştu.



Kurulda Belediye Başkanı Mete Memiş ile Başkanlık Adayları Abuzer Yıldırımtepe ve Tevhit Uğurlu'da birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Protokol misafirlerin ayrılmasının ardından başlatılan oy verme işleminin sonunda 181 delegeden 152'sinin oyunu alan mevcut başkan Abuzer Yıldırımtepe yeniden oda başkanı olarak seçildi. Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı 26. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İL Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Defterdar Yüksel Ertekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Muhtarlar ile çok sayıda çiftçi katıldı. - BAYBURT

