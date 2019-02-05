Vali Pekmez Belediye Başkanı Kutlu ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, beraberinde İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
ve Emniyet Müdürü Metin Alper
ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'ın gelişimi için önemli çalışmalara imza atmış olan Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür etti.
Vali Aykut Pekmez ile İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kutlu ise misafirlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:05 Kaynak: İHA
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Kuyruğu Satırla Kesilen Eşeğe Tecavüz İddiası
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor