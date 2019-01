Vali Pekmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez, mesajında, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşarak stres altında işlerini icra eden basın mensuplarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin istek ve gayretle çalışmalarını sürdürerek, aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiklerini belirtti.



Demokratik hayatın vazgeçilmezi olan gazetecilik mesleğini gece gündüz demeden, karşılarına çıkan güçlükleri aşarak üstün bir görev anlayışıyla yerine getiren Adıyaman basınının da bu sorumluluk bilinciyle gündeme taşıdığı konularla gerek kamuoyunun aydınlatılması, gerekse de ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:



"Değerli ve fedakar basınımızın, bugüne kadar sergiledikleri sorumlu ve özverili çalışmayla ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı duyarlılığını bundan sonra da devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.

Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveriyle görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2019 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum."

