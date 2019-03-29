Vali Pekmez'den, Başkan Kutlu'ya Ziyaret
2 saat önce
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.
Vali Pekmez ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimleriyle birlikte görevi yeni seçilecek olan başkana devredecek olan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yla görev süresi boyunca uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise Vali Aykut Pekmez'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:59 Kaynak: İHA
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