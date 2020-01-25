Vali Pekmez'den depremde yaralanlara ziyaret - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in deprem esnasında evinin balkonundan atlayarak yaralanan Hidayet Yılmaz'ı ziyareti ve sohbeti

Vali Pekmez'in hastaları ziyaret etmesi ADIYAMAN - Adıyaman'da deprem sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybederken, paniğe kapılan 10 kişi ile toprak evin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Paniğe kapılan 10 kişi yaralandı

Adıyaman'da deprem esnasında paniğe kapılarak evlerinin balkonundan atlayan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Pekmez'den yaralılara ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ile hastaneye gelerek deprem esnasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Pekmez, ziyarette deprem esnasında Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinin balkonundan atlayarak yaralanan Hidayet Yılmaz ile bir süre sohbet ederek bir isteğinin olup olmadığını sordu.