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Vali Pekmez'den sürücülere şeker ve kolonya

58 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kurban Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Gölbaşı-Adıyaman kara yolunda sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Vali Pekmez'den sürücülere şeker ve kolonya, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kurban Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Gölbaşı-Adıyaman kara yolunda sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.
Vali Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Gölbaşı- Adıyaman kara yolundaki kontrol noktasında görevli polislerin bayramını kutladı.
Pekmez, daha sonra, sürücüleri tek tek durdurarak bayramlarını kutlayıp kolonya ve şeker ikram etti. Vali, bazı sürücüleri ise emniyet kemeri takması konusunda uyardı.
Vali Pekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin başladığını söyledi.
Hem Adıyaman'da hem de Türkiye'de sevdikleri ve aileleriyle bayramı geçirmek üzere trafikte meydana gelen yoğunluğun her bayramda olduğu gibi bu bayramda da arttığını dile getiren Pekmez, şöyle konuştu:
"Trafik yoğunluğunun artmasıyla maalesef ölümlü trafik kazaları da meydana geliyor. Son yıllarda hem emniyet hem de jandarma ekipleri, bakan ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yollarda bayram süresince yoğun önlemler aldı. Tabi en önemlisi vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması. Özellikle sürücülerimizin hız sınırlarına uymasını istiyoruz. Emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Bir otomobile de slayt eşliğinde emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan video izlettik. Hız sınırlarının trafik kurallarında önemli olduğunu anlattık. Biz vatandaşımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları. Yarım saat geç de gitseler önemli olan ailelerine ulaşmaları."
Kurban Bayramı, Metin Alper, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:50 Kaynak: AA
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