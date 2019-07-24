Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Vali Aykut Pekmez, vakfa vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan aldı.

İslam aleminin yaklaşan kurban bayramını da tebrik eden Vali Aykut Pekmez, kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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