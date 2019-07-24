Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

21 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.

Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi.
Vali Aykut Pekmez, vakfa vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan aldı.
İslam aleminin yaklaşan kurban bayramını da tebrik eden Vali Aykut Pekmez, kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]