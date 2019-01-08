Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez, Esob'un Kütüphanesini İnceledi

Vali Pekmez, Esob'un Kütüphanesini İnceledi

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği'nin (ESOB) kütüphanesini inceledi.

Vali Pekmez, Esob'un Kütüphanesini İnceledi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği'nin (ESOB) kütüphanesini inceledi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı ziyaret etti. Kurumları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, iadeyi ziyaretler kapsamında Ziya Duranay ve yöetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında 'Kentlilik Bilincinin Ahi Evran Anlayışıyla Geliştirilmesi' adlı İKA Projesi kapsamında yapılan Ahi Evran Kütüphanesini gezen Vali Aykut Pekmez'e bilgi verildi.

Başkan Ziya Duranay, ziyaretlerinden dolayı Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:16:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez, Esob'un Kütüphanesini İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]