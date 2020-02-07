Vali Pekmez, Gergerli depremzedeleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Pekmez, Gergerli depremzedeleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Vali Pekmez, Gergerli depremzedeleri yalnız bırakmadı

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerini ziyaret etti.

Vali Pekmez, Gergerli depremzedeleri yalnız bırakmadı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Gerger'deki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerinde depremde hasar gören evleri inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve depremzedelerle bir süre görüştü.

Vali Aykut Pekmez, "Depremden etkilenen tüm köylerimize ilk andan itibaren çadır, battaniye, ısıtıcı ve temel gıda ihtiyaçları temin edilerek, devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için adeta seferber olduk." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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