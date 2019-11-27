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Vali Pekmez, il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Özel İdaresinin 2020 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamlayan il genel meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Vali Pekmez, il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Özel İdaresinin 2020 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamlayan il genel meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.


Adıyaman İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmeleri bugünkü toplantı ile sona erdi. İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi 135 Milyon TL olarak onaylandı. Yemek programına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, il genel meclis üyeleri ve özel idare şube müdürleri katıldı. Kasım ayı boyunca devam eden yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "İnşallah valimizin destekleriyle 2020 yılı içerisinde kırsal kesime yönelik hizmet çıtasını daha da yükselterek güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum" dedi.


2020 yılı İl Özel İdaresi bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Aykut Pekmez ise, "İl genel meclis üyelerimiz 2020 yılı bütçesini onaylama süreci içerisinde yoğun bir program gerçekleştirdiler. Tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İl özel idaremiz 2019 yılında kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyini artırmak için elindeki imkanların fazlasını oluşturarak önemli hizmetler hayata geçirmek için yoğun gayret sarf etti. İl genel meclis üyeleri olarak sizlerde köylerimizi ziyaret ettiğinizde o yapılan işleri bizzat takip ettiniz. İnşallah 2020 yılı itibariyle hem onayladığımız yatırım programının hem de sağlayacağımız dış desteklerle verimli bir yıl geçiririz. İl özel idaresinin 2020 yılı bütçesi ile yatırım programının ülkemiz başta olmak üzere ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yoğun bir çalışma sonrası bütçeyi yapan il genel meclis başkanımıza, il genel meclis üyelerine, il özel idare genel sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Aykut Pekmez, il genel meclis başkanı ve il genel meclis üyeleriyle 2020 yılı bütçesi ve kırsal kesime yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - ADIYAMAN

Meclis Başkanı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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