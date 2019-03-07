Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Vali Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez mesajında, "Hayatımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, ülkemizi geleceğe taşıyacak milli ve manevi değerlere bağlı nesilleri yetiştiren kadınlarımız, aile kurumunun direği, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun da mihenk taşını oluşturmaktadır.

Medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Biz tarih boyunca 'Cennet Anaların Ayakları Altındadır' anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Gerek inancımızda, gerek gelenek ve göreneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürüyecektir.

Toplum yapımızı şekillendiren, fedakarlığın timsali olan başta kahraman şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri ile Adıyamanlı kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyor, bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:55 Kaynak: İHA

Adıyaman, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
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