Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Vali Pekmez jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

7 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Jandarma Teşkilatının 180. Yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Pekmez jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Jandarma Teşkilatının 180. Yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Pekmez mesajında, kurulduğu günden bu yana yurdun dört bir yanında halkın huzur ve güvenliğini sağlayarak fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü gururla kutladığını söyledi.

Vali Pekmez, "Köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla milletimizin emniyeti için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden jandarma teşkilatı, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak etmiş, en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirerek aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.

Türk jandarma teşkilatımızın, bundan sonrada çağdaşlaşan modern yapısıyla bu zor ve onurlu görevini, şanlı geçmişinde olduğu gibi layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine, samimiyetle inanıyorum.

Bu vesileyle huzur ve hoşgörü kenti olarak anılan Adıyaman'ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan jandarma teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan Jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
Huzur, Adıyaman, Jandarma, Güncel
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