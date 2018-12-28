Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez Köy Muhtarlarıyla Buluştu

Vali Pekmez Köy Muhtarlarıyla Buluştu

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte Merkez Köy Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Vali Pekmez Köy Muhtarlarıyla Buluştu, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte Merkez Köy Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Vali Pekmez, kırsal kesime yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili köy muhtarlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri dinledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, köy muhtarlarının kırsal kesimde karşılaştıkları sorun, sıkıntı ve talepleri tek tek dinleyerek, notlar aldırıp gereğini imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini söyledi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette muhtarlarla sohbet eden Vali Aykut Pekmez, "Adıyaman'da göreve geldiğim günden itibaren toplumun her kesimiyle ve siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelip, sorunları, ihtiyaçları yerinde görüp dinleyerek, bu sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla kırsal kesime yönelik bugüne kadar güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Bundan sonra da köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için daha çok çalışacağız. Kırsal kesimin sorunlarının çözümü için muhtarlarımızla el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde ve imkanlarımızın el verdiği ölçüde bu sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:37 Kaynak: İHA

Merkez, Adıyaman, Güncel
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