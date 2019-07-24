Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
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Vali Pekmez kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla kurban bağışı yaptı.

Vali Pekmez kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla kurban bağışı yaptı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyası ile ilgili bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan insanlara kurban dağıtımı konusunda önemli bir çalışmayı gerçekleştirerek İslam'ın kardeşliğini yüreklere taşıdığını kaydeden Vali Aykut Pekmez, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan aldı.

İslam aleminin yaklaşan kurban bayramını da tebrik eden Vali Aykut Pekmez, kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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