Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez Kurumlardan Bilgi Almaya Devam Ediyor

Vali Pekmez Kurumlardan Bilgi Almaya Devam Ediyor

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kurum ziyaretleri kapsamında, tarım kredi kooperatifi, toprak mahsulleri ofisi, milli parklar şube müdürlüğü ile meteoroloji müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Pekmez Kurumlardan Bilgi Almaya Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kurum ziyaretleri kapsamında, tarım kredi kooperatifi, toprak mahsulleri ofisi, milli parklar şube müdürlüğü ile meteoroloji müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez, kurumların faaliyet ve çalışmaları, teşkilat yapısı ve personel durumu hakkında kurum amirlerinden brifing aldı.

Vatandaşlar günün şartlarına uygun daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Pekmez, kurumlardaki incelemelerinin ardından personele çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Kredi 'Tanzim Satış' İçin Çiftçiden Ürün Almaya Başladı Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez Kurumlardan Bilgi Almaya Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]