Vali Pekmez: "Öğrencilerin Okuldan Geri Kalmamaları İçin Öğretmenlerimiz Gelip Hastanede Derslerini...

- Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi Vali Aykut Pekmez'in öğrencileri ziyaret etmesi Vali Aykut Pekmez ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak.

- Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi

Vali Aykut Pekmez'in öğrencileri ziyaret etmesi

Vali Aykut Pekmez ile röportaj

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız." dedi.



Pekmez, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.



Öğrencileri tek tek ziyaret eden Pekmez. ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa götürmesi sonucu sınıftaki öğrencilerin cıvayla oynadıklarını belirtti.



Cıvanın zararlı madde olduğunu ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:



"Cıva ile temas edilmemesi gerekir. Bu haber alındıktan sonra aynı akşam öğrencilerimiz hastanemize müracaat etti. Onların tedavilerine başlanıldı ve kan tahlilleri yapıldı. Tahliller sadece Ankara'da yapıldığı için Ankara'ya gönderildi. Kan tahlil sonuçları geldi. 28 öğrencimizin oranları yüksek çıktı. Öğrencilerin 2-3 gün tedavisi sürecek. Daha sonra tekrar kan tahlili yapılacak. Zaten şu anda hayati tehlikeleri yok. Çocuklarımızı ziyaret ettim. Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız. Okulda da gerekli tedbirler alındı."



Pekmez, cıvayı çöpe kim attığı, nasıl olduğu? konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

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