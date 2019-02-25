Son Dakika Haberleri: Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir'in Ailesi ile Bir Araya Geldi

Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir'in Ailesi ile Bir Araya Geldi

57 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 7 Mart 1994 yılında Iğdır'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu şehit olan Piyade Er Ahmet Demir'in Gölbaşı ilçe merkezinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir'in Ailesi ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 7 Mart 1994 yılında Iğdır'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu şehit olan Piyade Er Ahmet Demir'in Gölbaşı ilçe merkezinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Ahmet Demir'in ailesini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'e Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve diğer yetkililer eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Şehit Ahmet Demir'in annesi Fatma Demir ve şehidin kardeşleriyle sohbet etti. Aileye isteklerinin olup olmadığını soran Vali Pekmez, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru, güveni ve istikbali için varlığını vatan topraklarına adamışlardır. Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Şehidimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. Ziyarette Şehit Ahmet Demir'in küçük yeğenlerini kucağına alarak yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit Piyade Er Ahmet Demir'in annesi Fatma Demir ve şehidin kardeşleri ise Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:56 Kaynak: İHA

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