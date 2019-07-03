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Vali Rahmi Doğan'a ziyaret

7 dakika önce

MHP Defne İlçe Başkanı Ferit Kaplan ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Vali Rahmi Doğan'a ziyaret, System.String[]
MHP Defne İlçe Başkanı Ferit Kaplan ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Kaplan ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaplan ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:02 Kaynak: AA
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