Vali Rahmi Doğan'a ziyaret
7 dakika önce
MHP Defne İlçe Başkanı Ferit Kaplan ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
MHP Defne
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:02 Kaynak: AA
İlçe Başkanı Ferit Kaplan ve beraberindeki heyet, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Kaplan ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaplan ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.
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