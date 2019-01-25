Vali Recep Soytürk'e Gümrük Günü Ziyareti

Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'e gümrük günü nedeniyle bir ziyarette bulundu.

Gaziantep GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'e gümrük günü nedeniyle bir ziyarette bulundu.



GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz beraberinde Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin, Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık, Mudur Yardımcısı Celal Yıldırım, Gümrük ve Muhafaza personeli ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Osman Uğurlu'da hazır bulundu.



GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz,Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapılarında yapılan çalışmalar ile bilgi verdi.



Vali Soytürk, Gümrük gününü kutladığını ifade ederek, "Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Müdürlüğümüz ile ilgili güzel çalışmalar var. Çobanbey Gümrüğümüz inşaat süreci bitmek üzere, Öncüpınar Gümrüğümüz de ise modernizasyon çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. - KİLİS

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı