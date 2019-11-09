Vali Recep Soytürk' ün 10 Kasım mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81. yıldönümünde minnet, şükran ve tazimle andıklarını söyledi.



Vali Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancı olduğunu ifade ederek, "Atatürk, tam bağımsız, çağdaş bir devlet olarak bizlere Cumhuriyeti armağan eden, tarihin akışını değiştirerek yaşadığı çağa damgasını vuran, engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutarak insanlığın saygısını kazanan büyük bir devlet adamıdır. Onun 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' vecizesinde vurguladığı gibi, bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyetimizin bekasını sağlamak ve Atatürk'ün işaret ettiği yolda ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışarak, ülkemizi ve milletimizi birlik ve bütünlük içerisinde daha güçlü ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır" dedi.



Vali Soytürk, "Türkiye, milli irade, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, son yıllarda çok önemli mesafe kat etmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir.Bununla birlikte, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anında olduğu gibi bugün de, ülkemizin kalkınma ve gelişme trendini hazmedemeyenler tarafından aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik hain saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ülke ve millet olarak, varlığımıza yönelik tehditlerin üstesinden gelmek için yürüttüğümüz mücadelede verdiğimiz kayıpların, özellikle de aziz şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz.Birlik, beraberlik ve bütünlüğümüze yönelik yapılan bu hain saldırılar ve art niyetli girişimlere karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz olmadığı gibi, barış, kardeşlik ve dayanışma çerçevesinde bu zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımız da tamdır. Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça, bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla şükran rahmet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz"ifadesine yer verdi. - KİLİS