Vali Recep Soytürk'ün 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2019-2020 Eğitim Öğretim yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Soytürk, mesajında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilere, ailelerine, tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini temenni ettiğini belirterek, "Ülkemizin her yanında olduğu gibi İlimizde de öğrenci, veli, öğretmen ve diğer eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakarlıklarıyla donatacakları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken; değerli anne ve babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlanmanın güzelliğini ve tatlı telaşını yaşıyorlar. Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir. Değerli eğitimcilerimizin, üstün görev anlayışı ve sorumluluk şuuruyla bu kutsal görevlerini yerine getirirken İlimizin eğitim ve öğretim kalitesini üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken yüksek katkı vereceklerine inancım sonsuzdur. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, ailelerine yararlı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza başarılarla dolu hayırlı bir yıl olarak geçmesini dilerim" ifadesine yer verdi. - KİLİS