Son Dakika Haberleri: Vali Recep Soytürk'ün Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Vali Recep Soytürk'ün Yeni Yıl Kutlama Mesajı

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, yayımladığı mesaj ile yeni yılı kutladı.

Vali Recep Soytürk'ün Yeni Yıl Kutlama Mesajı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, yayımladığı mesaj ile yeni yılı kutladı.

Vali Recep Soytürk, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girdiklerini ifade ederek, "Yeni yıllar, geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir.2019 yılının bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşerilerimizle gönülden paylaşıyor, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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