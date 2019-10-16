Son Dakika Haberleri: Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi
Son Dakika Yaşam Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi

Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerle bir araya gelerek ders işledi.

Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerle bir araya gelerek ders işledi.


Üniversiteye gelişinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve fakülte yöneticilerince karşılanan Vali Recep Soytürk, derse girmeden önce dekanlık makamında yöneticilerimizle bir süre görüştü. Derslikte öğrencilerle bir araya gelen Vali Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra "Kamu Politikası" dersiyle ilgili bilgiler verdi.


Üniversite kampüslerinin öğrenci ihtiyaçlarına cevap verme noktasında çok önemli bir yerde olduğunu söyleyen Vali Soytürk, beslenme, barınma, sosyal ve fiziksel imkanlar konularında da Üniversite öğrencilerinin diğer üniversite öğrencilerine oranla daha şanslı olduklarının altını çizdi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Demirel, Aston Martin'i ile bakışları üstüne topladı
İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Recep Soytürk Üniversitede ders verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]