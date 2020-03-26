Son Dakika › Güncel › Vali Şahin: '(112 Acil Çağrı Merkezi) Gelen çağrıların toplamı 3102 adet ve bunların karşılanma... - Son Dakika
Vali Şahin: "(112 Acil Çağrı Merkezi) Gelen çağrıların toplamı 3102 adet ve bunların karşılanma...
6 saat önce
112 Acil Çağrı Merkezinden görüntüler Görevli personellerin çağrılara cevap vermesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezinden görüntüler
Görevli personellerin çağrılara cevap vermesi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Son Dakika Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız