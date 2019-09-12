Son Dakika Haberleri: Vali Şahin, 5 köyün yeni yerleşim biriminde inceleme yaptı
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Vali Şahin, 5 köyün yeni yerleşim biriminde inceleme yaptı

1 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı'ndan etkilenerek taşınacak 5 köyün yeni yerleşim biriminde incelemede bulundu.

Vali Şahin, 5 köyün yeni yerleşim biriminde inceleme yaptı, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı'ndan etkilenerek taşınacak 5 köyün yeni yerleşim biriminde incelemede bulundu.

Beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar ile merkeze bağlı Çayüstü, Suçeken, Urganlı, Kılıç ve Kesmeköprü köylerinin yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Şahin, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Şahin, İl Özel İdaresi tarafından köy yoluna yapılan asfaltlama çalışmalarını izleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Meclis Başkanı, Batman, Ilısu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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