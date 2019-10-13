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Vali Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti

27 dakika önce

Vali Şahin, Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutlamak üzere huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle neticelenmesinin ardından, Ankara'yı başkent ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Ankara'nın 96 yılda, uzay sanayiinden yüksek teknolojiye dayalı üretime, tarımdan hayvancılığa, bilim sanattan sportif başarılara kadar ortaya koyduğu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş uygarlık hedefinde kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından da önemlidir. Milli ve manevi değerlerin ışığında, ülkemizin ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal hayatına yön veren Ankara, dünyadaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendirerek aydınlık yarınlara güvende yürüyecektir. Ruhun şad olsun.

Vali Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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